Nonostante nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini abbia rimproverato (nuovamente) i concorrenti in merito a delle chiare violazioni del regolamento, pare che due vipponi in particolare non abbiamo affatto imparare la lezione.

Durante l’ultima diretta del 30 gennaio, Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini del loft di Cinecittà la decisione della produzione: “Nonostante i numerosi richiami del Grande Fratello, molti di voi hanno continuato imperterriti a: non indossare i microfoni, indossarli male oppure gettarli a terra. Si rifiutano di rispondere alla chiamata con il confessionale, continuano a fumare dentro la Casa, a indossare gli occhiali da sole e a parlare tra loro in una lingua che non è l’italiano. Il limite è stato superato. Il vostro budget per la spesa settimanale subirà una drastica riduzione. La prossima volta che arriverà un’altra busta come questa non ci limiteremo alla spesa, ma verrà preso un altro grave provvedimento”.

Ma Luca Onestini e Oriana Marzoli, nonostante il provvedimento e il richiamo ufficiale, continuano ad infischiarsi delle regole e parlare in spagnolo eludendo anche le telecamere. Nei video in basso potete notare che l’ex tronista e la modella venezuelana alzare il giubbotto per non farsi ascoltare mentre, come qualcuno ipotizza sui social, sono intenti a sparlare di Nikita Pelizon. Gli utenti chiedano a gran voce un ulteriore provvedimento, questa volta molto più severo rispetto al budget dimezzato.