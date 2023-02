La liaison (o pseudo-tale) tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere giunta definitivamente al capolinea.

Dopo l’ennesima discussione, i litigi e le accuse reciproche, i due hanno deciso di mettere la parola fine al loro rapporto, perché entrambi restano fermi sulle rispettive posizioni. Da un lato, la modella venezuelana è stufa di dover sempre dimostrare qualcosa, dall’altro, l’ex tronista non riesce a fidarsi per via del trascorso della “bebe” con gli altri uomini della Casa del Grande Fratello Vip.

Tra questi c’è Luca Onestini, verso il quale Oriana ha sempre nutrito un certo interesse, a dire il vero mai ricambiato dall’ex di Ivana Mrazova. Proprio con quest’ultimo la Marzoli ha avuto una discussione: mentre la venezuelana lavava i piatti insieme ad Onestini, ad un certo punto qualcosa ha catturato l’attenzione dell’ex tronista, che sembra essersi fatto sfuggire una parola di troppo.

Battibecco tra Oriana Marzoli e Luca Onestini

“Cosa fa? Apri il vetro! Ha spaccato non so cosa… il tuo fidanzato!”, ha detto Luca rivolgendosi ad Oriana e riferendosi a Daniele Dal Moro, la quale è immediatamente scattata e non ha accettato che il coinquilino avesse detto quella cosa: “Quello non è niente mio e non lo sarà mai”, ha risposto con stizza. “Come no?”, ha continuata a provocarla Onestini. “No, non andiamo d’accordo, me ne sono resa conto”, replica la Marzoli. “Ma cosa ti sei resa conto? Eravate adesso insieme…”, ribatte ancora Luca. “Adesso insieme? Io sto parlando, ma non ho fatto niente. Ho sempre detto che rimanevo sulla mia posizione. Che io parli con lui non cambia niente”.

A quel punto, Onestini si è allontanato, ma Oriana l’ha richiamato: “Oh, ti sto parlando! Se non ti interessa non mi lanciare le frecciatine…”. Ma Luca è andato via ridendo della situazione e continuando a sbeffeggiare la Marzoli.