Dopo settimane passate a recriminare a ad insultarsi a vicenda, il flirt tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nato nella Casa del Grande Fratello Vip, è giunto ai titoli di coda. L’ex tronista continua a ribadire di non essere pienamente convinto dell’atteggiamento della modella venezuelana che, dal canto suo, è stanca di dovergli sempre dimostrare qualcosa. Di qui la decisione di mettere la parola fine al continuo tira e molla.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, flirt al capolinea

Ecco le parole di Oriana Marzoli: “Meno male, posso dirti che non siamo andati avanti, perché così io vedo certe cose che in realtà mi fanno schifo. Non mi piace niente. Quando ti dico non ti voglio vedere, non ti voglio parlare, in realtà voglio che ti stia lì a parlarmi, a provarci tremila volte se vuoi. E’ quello che voglio, ma non te lo dico. Come fa una persona a voler dimostrare, a voler stare lì, quando sente dall’altra parte che in realtà ha questi pensieri e non gli va di continuare perché sa esattamente che non nascerà mai un sentimento, o qualcosa di più forte. Non riesco a capire: mi dici una cosa e poi me ne stai dicendo un’altra. Te lo giuro, sono confusa. Tremila volte mi hai detto ‘Non voglio’. Sono tornata da te perché mi andava”.

La replica di Daniele Dal Moro: “Se tu mi dici ‘guarda che da domani non faccio niente’, posso anche dirti ‘perfetto, va bene, fai quello che vuoi’. Invece, per dirti qual è il mio pensiero ti dico ‘ok, fai quello che vuoi, sappi che da questa cosa che mi dici io capisco ancora di più che è la scelta giusta’. Voglio vedere quello che fai, senza che te lo dico io. Guarda che io te le dico come penso. Non sono fatto come te da questo punto di vista. Io non è che so quello che tu devi fare. Ho un mio pensiero e non mi viene voglia di andare oltre. Mi conosco, non mi nasce. Con questi presupposti non vado avanti, non me la sento. Ad oggi non mi sento di andare oltre, sia per rispetto verso di te che verso di me”.