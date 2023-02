Nikita Pelizon continua ad essere una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il suo numerosissimo fandom, i cosiddetti Nikiters, non manca mai di offrire il proprio supporto all’influencer triestina che, proprio grazie a loro, è riuscita a sopravvivere a diversi televoti, circostanza che ne ha fatto una dei vipponi candidati alla vittoria finale.

Anche questa settimana Nikita è in nomination. Con lei ci sono anche gli amici Antonella Fiordelisi e Davide Donadei, e Alberto De Pisis, quest’ultimo, insieme all’ex tronista, indiziato numero uno a lasciare per sempre il loft di Cinecittà.

Nelle ultime settimane, il rapporto tra la Pelizon e la Fiordelisi è diventato di forte intesa e complicità. Di fatto, le due influencer sono diventate migliori amiche, con Nikita che ha sostenuto e continua a sostenere la coinquilina nei momenti di difficoltà, dovuti soprattutto alla tormentata relazione con Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo, però, non vede di buon occhio l’amicizia tra le due, soprattutto perché la Pelizon, insieme ad Antonella, fa parte della fazione opposta a quella degli amici più stretti del volto di Forum.

Il grave gesto di Edoardo Donnamaria

Ieri sera, un episodio non è passato inosservato all’occhio attento dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Mentre Nikita Pelizon era impegnata in una partita a biliardo, Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di un gesto che ha fatto infuriare i Nikiters e non solo. Il vippone romano ha sollevato sopra le spalle una delle palle mediche presenti nella Casa mimando il gesto di colpire Nikita, con quest’ultima che non si è accorta di niente.

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera, con gli utenti di Twitter che si sono scagliati contro il fidanzato di Antonella Fiordelisi.