Perla Vatiero, dopo alcuni giorni di assenza sui social dovuta alla morte di sua zia, è tornata a pubblicare contenuti e a dedicarsi ai suoi numerosi e affezionati fan. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ha risposto a molte domande e curiosità dei fan che, ovviamente, le hanno chiesto anche di Mirko Brunetti. Al riguardo, l’ex gieffina ha svelato qual è uno dei ricordi più belli legati al suo fidanzato.

Una follower ha chiesto a Perla quale sia il ricordo più bello che ha insieme a Mirko e lei ha risposto: “Tenerife, il nostro primo viaggio da soli”. La Vatiero ha, quindi, allegato un video in cui il fidanzato registra un video selfie e lei gli dà un bacio sulla guancia.

Dopo la rottura avvenuta l'estate scorsa a Temptation Island, il ricongiungimento e il chiarimento al GF, Perla e Mirko sono tornati insieme e si amano anche più di prima. Nella loro intervista a Verissimo hanno fatto sapere di avere molti piani per il futuro ma che, al momento, desiderano viversi il presente.

In questo momento, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si trovano a Milano per dei nuovi progetti di lavoro, e lei ha colto l'occasione per ritrovarsi con l'amica Greta Rossetti e con il fidanzato Sergio D'Ottavi.