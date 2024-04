Circa due settimane fa, Beatrice Luzzi è stata ospite al Big Brother Vip albanese per fare una sorpresa ad Heidi Baci, attuale concorrente del reality ed ex coinquilina della Casa del Grande Fratello. Prima del loro incontro l’attrice, incalzata dal conduttore Ledion Lico, ha fatto riferimento anche a Massimiliano Varrese: “Heidi c’è mancata tantissimo dentro la casa, l’abbiamo ricordata tante volte. È stata una grave perdita la sua uscita. Purtroppo io e lei abbiamo avuto in comune la pressione che, per scopi diversi, Massimiliano ha attivato nei nostri confronti. Una volta che lei è uscita io un minimo ho provato ad appoggiarla. Secondo me lui, suo malgrado, anche operando contro sé stesso e contro la sua volontà, come se fosse qualcosa più forte di lui, ha fatto pressione sia su di me e sia su di lei”.

Le rivelazioni di Heidi su Varrese al Big Brother Vip albanese

Quando Heidi è entrata al Big Brother Vip ha parlato anche dei suoi trascorsi al GF con Massimiliano: “Nel programma italiano sono rimasta per circa un mese e mezzo. Ero forte, ma sono uscita. Il pubblico italiano era diviso in due dopo la mia uscita. Una parte diceva che avevo fatto bene ad uscire e l’altra che invece avevo perso una buona occasione e che sarei dovuta rimanere.

Massimiliano? Il vero problema con lui non era la nostra differenza di età, quanto i suoi atteggiamenti nei miei confronti. È venuto papà e mi ha detto che non stavano bene a causa di quelle situazioni che si erano create con Massimiliano. Io non ce la facevo a stare con il pensiero che loro stessero male. Comunque no, non mi sono innamorata lì dentro.

Se i miei genitori sono severi? No. Mi hanno dato la possibilità di andare a studiare fuori quando avevo 19 anni, poi ho vissuto 1 anno in Svizzera dovevo gestivo un bar. Se è stato mio padre che mi ha fatto uscire dal reality? No non è stato lui a farmi uscire, l’ho deciso io.

Se ho fatto caos in Italia? Un caos totale e creare casini a quanto pare è una mia caratteristica. Però ho avuto un sacco di opportunità televisive. Adesso ho il mio lavoro, poi faccio la modella, però la televisione mi piace”.

Varrese chiede un confronto con Heidi?

Ora che Varrese ha concluso la sua avventura nella Casa di Cinecittà, sarebbe intenzionato ad avere un confronto con Heidi. Nelle ultime ore, infatti, sta circolando su X (ex Twitter) uno screenshot di un messaggio che l’attore avrebbe inviato a Olto Curri, giornalista e blogger albanese che si occupa, tra le altre cose, di reality show.