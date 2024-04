Francesco Chiofalo ha deciso di sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico per cambiare definitivamente il colore dei suoi occhi, facendoli diventare blu. Un’operazione tutt’altro che priva di rischi, come sa bene l’ex volto di Temptation Island che, tuttavia, ha deciso di affrontarla.

"Mi mi sottopongo all'intervento di cambio colore agli occhi - ha scritto Francesco Chiofalo su Instagram -. Dicono che sia l'intervento di chirurgia plastica più pericoloso del mondo. Dicono che ci sono dei rischi altissimi. Tra qualche giorno saprò com'è andato”.

Numerosi sono stati i commenti degli utenti al video che “Lenticchio” ha pubblicato sul suo profilo Instagram. C'è chi però non ha risparmiato qualche critica pungente. “Ma perché? C'è gente che perde la vita per malattie degenerative”, ha scritto un utente. E ancora: “Mi dispiace ma sei un brutto esempio. Capisco il difetto ma questo è troppo”. “C'è gente che è cieca. In che mondo siamo finiti. Senza parole proprio”.

Drusilla Gucci sull'operazione di Francesco Chiofalo: "Mi dissocio totalmente"

Anche la fidanzata Drusilla Gucci, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, si è detta fortemente contraria alla decisione di Chiofalo di sottoporsi a questo intervento chirurgico, e pochi istanti fa ha manifestato tutta la sua perplessità in una storia su Instagram: “Volevo ignorare la questione, ma mi state tempestando di domande su Francesco e sulla sua decisione di cambiare colore agli occhi. Ecco. Chi mi conosce sa bene come la penso su certe cose, ma ci tengo ad essere chiara con tutti. Mi dissocio totalmente. Disapprovo in toto. Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l’ennesima pesante discussione. Non per infierire, lo stanno facendo già tutti, ma trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un’operazione chirurgica pericolosa. Per non parlare del fatto che essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano.

Preferisco non approfondire ulteriormente la questione, sono stata sufficientemente chiara. Intenda chi vuole intendere. In ogni caso sono seriamente preoccupata per lui, sia per la riuscita dell’operazione sia per la sia vista. Per non parlare dell’aspetto psicologico della faccenda”.