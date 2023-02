Antonella Fiordelisi is on fire! L’influencer campana, protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha compiuto un gesto nei confronti di Luca Onestini che ha lasciato quest’ultimo letteralmente a bocca aperta.

Questa notte, l’ex schermitrice ha litigato praticamente con mezza casa, accusando alcuni coinquilini di essere “brutte persone”. I motivi sono sempre gli stessi: la tensione con Edoardo Donnamaria e con gli altri concorrenti. Fin qui nulla di particolarmente rilevante, direte voi. E invece, ciò che accade pochi istanti dopo, è un episodio che non ha precedenti nella storia del reality show di Canale 5.

Antonella Fiordelisi caccia Luca Onestini dal Confessionale

Antonella Fiordelisi, infatti, terminata la furiosa litigata con alcuni vipponi, ha pensato bene di raggiungere il Confessionale per sfogarsi con gli autori. Peccato che in quel momento all’interno dello stesso stava per entrare Luca Onestini. L’influencer campana, allora, non si è persa d’animo, ed in preda ad una totale crisi di nervi ha cacciato l’ex tronista, per poi accomodarsi e iniziare la sua arringa nei confronti dei concorrenti con i quali fino a pochi istanti prima stava litigando.

Antonella, prima di entrare in Confessionale, ha urlato: “Mi avete rotto il ca**o, parlate di altro!”. Luca Onestini, buttato letteralmente fuori, è rimasto pietrificato e senza parole, mentre gli altri inquilini del loft di Cinecittà che hanno assistito alla scena sono scoppiati a ridere: “Ti hanno cacciato fuori!”, hanno esclamato.

Com’era lecito aspettarsi, sono arrivati tantissimi commenti sui social. “Peccato che non lo abbia cacciato dalla Casa. Sarebbe stato il top”, ha commentato un utente su Twitter. E ancora: “Io la sposerai solo per questa scena”.

Insomma, Antonella Fiordelisi è inarrestabile. Ed è stato il “povero” Luca Onestini a pagarne le conseguenze.