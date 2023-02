Chi credeva che Nikita Pelizon avesse definitivamente archiviato il “capitolo Luca Onestini” si sbaglia di grosso. L’influencer triestina, che sin dall’ingresso dell’ex tronista nella Casa del Grande Fratello Vip ha palesato un forte interesse nei suoi confronti, e nonostante il rapporto di complicità che si era inizialmente instaurato tra i due, l’ex di Ivana Mrazova ha poi deciso di chiudere la conoscenza perché non interessato ad “andare oltre”.

Dopo le discussioni e le litigate che sono seguite, Nikita sembrava ormai essersi rassegnata al fatto che Onestini non fosse interessata a lei, ma proprio ieri l’influencer triestina ne ha riparlato con Attilio Romita. Poi, Nikita ha riportato il contenuto della chiacchierata con il giornalista a Davide Donadei.

“Prima ad Attilio parlavo di Luca e mi sono riaffiorati tutti i ricordi che cerco di dimenticare. Ci stavo riuscendo bene in realtà, ma non ne devo parlare. Dopo che Luca ha visto che ho fatto un massaggio a te di colpo ha iniziato a scherzare molto più pesantemente con Oriana”.

Dopo essersi confidata con Attilio e Davide, Nikita si è rifugiata in camera da letto e, coprendosi il volto con le braccia, è scoppiata in lacrime. E’ evidente che la Pelizon non ha ancora superato quanto successo nel rapporto con Luca Onestini.