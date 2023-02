Nella Casa del Grande Fratello Vip, tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è tornato nuovamente il sereno. Dopo le litigate, i drammi, le discussioni e i pianti degli ultimi giorni, l’influencer campana e il volto di Forum si sono riavvicinati e, nonostante lei lo avesse lasciato meno di 48 ore fa, sono tornati incredibilmente ad essere una coppia come se nulla fosse successo.

Nella giornata di ieri i fan della ship, i Donnalisi, hanno inviato un aereo recante un messaggio di supporto per i due vipponi. Antonella e Edoardo si trovavano in giardino intenti a godersi il momento, quando tra di loro si è inserita Nikita Pelizon che ha iniziato a fare delle domande. L’atteggiamento dell’influencer triestina ha molto infastidito Donnamaria che ha deciso di rientrare in Casa.

Edoardo Donnamaria sbotta contro Nikita

La Fiordelisi è subito corsa a recuperare il fidanzato, il quale, però, ha iniziato a sbottare contro Nikita: “Io sto lì con te abbracciato a guardare l’aereo e lei arriva e si mette lì con noi? Ma che ca**o fa? Mamma mia, questa è scema. Ma glielo vuoi dire di lasciarci soli? Se glielo dico io ci litigo. Sta cre**na… Ha cominciato a fare le domande”.

In seguito, sempre Edoardo, si è reso protagonista di un altro discutibile gesto sempre nei confronti della Pelizon. Donnamaria ha i nervi a fior di pelle. La tensione accumulata in questi giorni, dovuta al burrascoso rapporto con la fidanzata, l’ha portato ad esplodere. Ieri sera, infatti, si è lasciato anche andare a dei commenti poco piacevoli nei confronti di Sonia Bruganelli.