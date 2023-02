Dopo settimane infuocate, drammi e fiumi di lacrime versate, sembrerebbe essere tornato nuovamente il sereno tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due si sono riavvicinati e si sono scambiati alcune confidenze.

Edoardo Donnamaria, che bordate a Sonia Bruganelli

Nel mirino del volto di Forum è finita Sonia Bruganelli, con la quale ha avuto un’accesissima discussione durante la puntata del Grande Fratello Vip del 30 gennaio. “Bollita dai, diciamo bollita. Arrivata. Stralunata. Controcorrente per forza? Dai, diciamo così. Arrivata proprio, te lo dico io. Se va in nomination contro Attilio perde. Siete molto simili tu e Sonia, e in questo caso non è un complimento. Sposati Bonolis. In realtà non la conosco la Bruganelli. Infatti è brava a fare questo lavoro, però devi dire anche cose sensate. Se il mio ruolo, ad esempio nel Game Night o la stessa cosa in una trasmissione televisiva fosse quello di che ne so un Luca Laurenti, ma magari. Quindi se il mio ruolo di spalla risalta le qualità di Edoardo Tavassi e in qualche modo anche le mie. Con Tavassi scrivo gli sketch a tutti. Scriviamo tutte le battute, tutti i giochi, le domande. Facciamo insieme. Se poi lui risalta più di me sti ca**i, sono contento, punto”.

In seguito, Edoardo Donnamaria ha provato a correggere il tiro su Sonia Bruganelli: “Comunque quando io insulto la Bruganelli lo faccio scherzando. Nel senso, io non sono uno come te che se una persona gli sta antipatica… Ti dico, credo che la Bruganelli sia una persona abbastanza matura e soprattutto gliene freghi relativamente di quello che dico io. Non se la prenderà. Potrà fare anche la battute ‘non permetterti di dice certe cose’, ma te l’assicuro che una volta usciti da qua ‘piacere Edoardo’”.

A questo punto non ci resta che attendere la replica di Sonia Bruganelli che, statene certi, risponderà per le rime al vippone.