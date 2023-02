Sorvola la Casa del Grande Fratello Vip un aereo destinato ad Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

“Together without fear. Oriele siamo con voi”. Questo lo striscione che i fan della ship hanno voluto far recapitare ai due vipponi, nonostante il loro rapporto sembra sia giunto al capolinea.

Ad avvistare l’aereo sono stati proprio la modella venezuelana e l’ex tronista che, seduti in giardini, hanno subito rivolo lo sguardo verso il cielo mostrando un pizzico di imbarazzo. “Grazie per il pensiero”, esclama Oriana che, rivolgendosi a Daniele, dice: “Spiega che non c’è più niente insieme, così non ci mandano più aerei”. Nonostante la frecciatina della Marzoli, Dal Moro non abbocca alla provocazione e ringrazia in silenzio i mettenti dello striscione facendo il gesto di un cuore.

“Ti vogliono con me, anche se tu non vuoi”, conclude Oriana, provando a fargli cambiare idea. Sebbene in questo momento tra i due vipponi non ci sia alcun tipo di rapporto, i fan della coppia continua a fare il tifo per loro nella speranza di poterli vedere presto insieme (video).