Nella Casa del Grande Fratello Vip sta facendo discutere una reazione di Edoardo Donnamaria su Nikita Pelizon, dopo che l’infuencer triestina è stata imitata da Milena Miconi durante il GF Game Night. L’attrice ha imitato la coinquilina indossando una parrucca azzurra, parlando della voglia di aiutare gli altri, di energie (negative e positive), angeli e unicorni, e prendendola in giro per la sua spiritualità e per i suoi modi di dire come “adoro” e che “ridere”.

Donnamaria: "Nikita 'mezza matta'". La frase che fa discutere

Donnamaria, parlando con Edoardo Tavassi mentre erano a tavola, si è espresso sull’imitazione della Miconi: “La cosa assurda è che quando tu ieri hai fatto l’accenno dell’imitazione di Nikita, io ho rivisto una cosa che faceva Elenoire Ferruzzi mesi fa. E’ incredibile questa cosa”. “Mai vista – ha replicato Tavassi -. Lei che aveva visto scusa?”. “Quando diceva che era ‘mezza matta’, ha risposto il fidanzato di Antonella Fiordelisi, che ha riportato alla mente dei telespettatori i moment in cui la Ferruzzi aveva attaccato gratuitamente la Pelizon. Per chi non lo ricordasse, Elenoire fu estromessa dal Gf Vip durante un televoto flash dopo aver pesantemente insultato Nikita, sostenendo, tra l’altro, che la triestina “portasse male”.

La rivolta dei Nikiters

“Mi dissocio… e pure tu”, ha immediatamente detto Edoardo Tavassi. A quel punto, Donnamaria ha fatto uno sguardo deluso e ha ripreso a mangiare, senta tirare nuovamente in ballo l’argomento. Nel frattempo, però, i fan della Pelizon, i cosiddetti Nikiters, hanno iniziato ad attaccare i Donnavassi, in particolare Donnamaria, prendendo le difese di Nikita. In realtà, già subito dopo l’imitazione di Milena Miconi, in molti si erano infuriati per come l’attrice l’avesse impostata. “Ricordo ai Donnavassi che Elenoire era gelosa di Nikita per Daniele, e per aver fatto credere che portasse jella è stata cacciata con un televoto flash. Vi auguro la stessa fine”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Questo video dimostra come questi due omuncoli maleducati si credono di essere Ezio Greggio e Enzo Iacchetti”. “Non ho parole. Ma questo Donnamaria quando la finisce di insinuare cose assurde?”.