Nicole Murgia e Andrea Maestrelli hanno avuto una breve relazione. L’attrice romana e l’ex calciatore l’hanno subito ammesso dopo aver fatto il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Circa un mese fa è venuto alla luce che la storia tra i due vipponi è finita nel peggiore dei modi, con smartphone distrutti, piatti volanti e anche una visitina non piacevole all’ospedale. Adesso, però, il rapporto tra Nicole e Andrea è decisamente migliorato, e la loro convivenza nel loft di Cinecittà prosegue in maniera pacifica.

Nicole Murgia e la rivelazione intima su Andrea Maestrelli

Ieri sera, durante il consueto appuntamento del giovedì con il GF Game Night, Nicole ha partecipato al gioco “Tutta la verità, ed ha fatto una rivelazione intima sul suo coinquilino. “Che difetto intimo cambieresti in Andrea?”, hanno chiesto alla Murgia Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi. “Io gli voglio molto bene, Andrea lo sa benissimo, ma il suo problema è la durata!”. Per fortuna, Andrea Maestrelli l’ha presa bene e si è messo a ridere.

In seguito, durante la notte, i vipponi sono tornati a parlare della confessione intima di Nicole, la quale ha aggiunto: “Ragazzi, io sono stata sincera. Mi avete fatto una domanda ed ho risposto. Però non ho specificato che tipo di durata”. Maestrelli ha provato a giustificarsi: “Veloce quanto? Magari una volta esci con una bella ragazza, sei molto agitato e carico, e allora succede che in due minuti finisce tutta la magia”.