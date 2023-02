Il GF Game Night regala sempre emozioni. Il consueto appuntamento del giovedì sera con protagonisti i concorrenti del Grande Fratello Vip non manca di suscitare polemiche. A Luca Onestini, durante il gioco “Tutta la verità”, Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi, hanno rivolte alcune domande in merito alla sua storica ex, nonché acerrima nemica, Soleil Sorge.

L’influencer italo-statunitense, conduttrice del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, lo scorso dicembre e all’inizio di gennaio, ha sostituito Sonia Bruganelli e, proprio durante le puntate in cui vestiva i panni di opinionista, ha consumato la sua personalissima “vendetta” nei confronti di Onestini: “Luca è un grandissimo giocatore di reality. È entrato qui dentro e si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita. Poi quando lei ha capito che c’era qualcosa che non andava, lui lì se ne è lavato le mani, e ha addirittura manipolato la Casa contro di lei. Chapeau, sei veramente un maestro”. Questa l’invettiva che Soleil ha rivolto al suo ex fidanzato, circostanza che ha provocato la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Visto che hai avuto la possibilità di ricoprire questo ruolo, cerca di farlo bene”.

Luca Onestini e le risposte su Soleil Sorge

Ieri sera, nel corso del gioco “Tutta la verità”, Luca Onestini ha dovuto rispondere ad alcune domande su Soleil Sorge onde evitare di magiare pietanze disgustose. “Dovresti indicarci cinque qualità di Soleil”, è stata la richiesta dei Donnavassi. “Ma scusate, non esistono. Cinque sono tante. La prima è che ha avuto me tra gli ex, l’unica cosa buona di questa persona. La seconda è che a me le bionde non dispiacciono, è una qualità essere bionde”, ha risposto Onestini. In seguito, quando Donnamaria e Tavassi gli hanno chiesto il nome di un collega di radio o televisione sopravvalutato, Luca Onestini non ha avuto dubbi: “Sicuramente Soleil!”.

Insomma, la querelle tra l’ex tronista e l’influencer italo-statunitense, fatta di frecciatine e paroline velenose, sembra essere sempre più lontana dalla fine.