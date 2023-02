Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello Vip, è andato in scena il consueto appuntamento del giovedì con il GF Game Night. Dopo aver visto, la scorsa settimana, l’impeccabile imitazione di Oriana Marzoli da parte di Nicole Murgia, questa volta è toccato a Milena Miconi, che si è cimentata in quella di Nikita Pelizon.

L’attrice ha indossato una parrucca di color verde acqua, si è impossessata di uno dei peluche dell’influencer triestina, si è truccata come lei e ha iniziato a parlare con l’accento britannico. Milena Miconi ha imitato la coinquilina facendo riferimenti ad energie negative, angeli, unicorni e alla voglia di correre in aiuto delle persone in difficoltà e, per ciò che riguarda l’ultima circostanza, la conditio sine qua non è quella di farlo a favore di telecamera. Poi, ha calcato la mano su alcune delle affermazioni “celebri” di Nikita, come ad esempio “che ridere” e “adoro”.

Mentre Milena la imitava, l’espressione di Nikita non era delle migliori. In ogni caso, il video è diventato virale su Twitter scatenando, però, come di sovente accade, la reazione furiosa dei sostenitori dell’influencer triestina, i cosiddetti Nikiters. Qualcuno di loro ha addirittura chiesto la squalifica per Milena Miconi, perché avrebbe in qualche modo “offeso” la Pelizon. Onestamente, la richiesta dei Nikiters ci sembra un tantino esagerata. Voi da che parte state?