Lunedì 6 febbraio potrebbe esserci l’ingresso di Gianluca Benincasa nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi dovrebbe varcare la soglia della porta rossa e approdare nel loft di Cinecittà in qualità di “ospite”. Con lui anche Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon), Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini) e Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro).

Stefano Fiordelisi contro l'ingresso di Gianluca Benincasa

Intanto, nelle ultime ore, il papà dell’influencer campana, Stefano Fiordelisi, si è fortemente opposto al possibile ingresso di Benincasa: “Cioè, fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica, e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in Casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in tv) e usa tecniche di approccio mentale descritto nel suo libro… Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”. Queste lo sfogo sui social del papà di Antonella. Ma non è tutto. Infatti, stando a quanto rivelato dall’Investigatori social Alessandro Rosica, Stefano Fiordelisi starebbe facendo di tutto per impedire l’ingresso nella Casa dell’ex fidanzato della figlia: “Il signor Stefano, assieme ai legali, sta facendo di tutto per far saltare l’ingresso di Gianluca Benincasa”.

Gianluca Benincasa al veleno su Edoardo Donnamaria

Nel frattempo, Gianluca Benincasa ha lasciato un lungo commento sotto ad un video postato dall’account Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip, nel quale si parla del risentimento di Edoardo Donnamaria verso Antonella Fiordelisi. L’ex fidanzato della vippona è entrata a gamba tesa sul volto di Forum e su Fiordelisi senior: “Uomini di spessore e dove trovarli. Papino web dove sei? Abbiamo bisogno della tua opinione. Antonella è molto discutibile come concorrente, ma questo (Donnamaria, ndr) di uomo non ha nulla. Secondo me doveva essere l’unica volta che la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre. Un coniglio arrapato, ora si sta svegliando perché come una pecora segue il gregge contro chi doveva essere “la donna della sua vita”. Papi SF (Stefano Fiordelisi, ndr) hai collezionato un’altra figura di m*rda, ed hai convinto tua figlia a fare un percorso che ormai le chiuderà anche le porte della tv. Ma in fondo hai visto in lui all’inizio un po’ di te, sottomesso alla donna, vigliacco nel prendere una posizione nel gruppo, e infamia nel tramare (come lui sta facendo adesso) alle spalle delle persone. Diciamo che è la tua fotocopia di uomo di spessore”.