La giornata nella Casa del Grande Fratello Vip inizia molto a rilento. In giardino, però, Nicole Murgia si lascia improvvisamente andare ad un pianto liberatorio sotto gli occhi di Luca Onestini.

Il crollo emotivo di Nicole Murgia

L’ex tronista, notando la coinquilina visibilmente provata, le si avvicina per conoscere le ragioni delle sue lacrime e della sua sofferenza. L’attrice romana, singhiozzando, racconta di essersi svegliata con un velo di tristezza e malinconia, ma non riesce a comprenderne le vere ragioni.

“Devi capire cosa ti fa piangere per saperlo affrontare”, le dice Onestini, invitandola a reagire: “Devi allontanare i pensieri che ti fanno andare giù”, prosegue il vippone.

Le preoccupazioni di Nicole

Poco dopo, a notare le lacrime della Murgia è anche Milena Miconi, che cerca di farla reagire dandole il suo personale sostegno: “Sei bella, brava e hai due figli meravigliosi”, le dice cercando di sollevarle il morale. Nicole, visibilmente provata, lascia intendere che le ragioni del suo piano siano legate sua situazione professionale, a volte un po’instabile, e al suo matrimonio finito.

“Hai tutto il tempo per ricostruire la tua vita”, le dice Milena mostrandosi molto comprensiva. “Sei forte, qui ti amano tutti”, prosegue la Miconi mentre le asciuga le lacrime dal viso. Nicole si lascia confortare dai suoi coinquilini, ma quasi non riesce a risponde e preferisce sfogare il suo dolore continuando a piangere (video).