Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, sarebbe dovuto entrare nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della puntata di lunedì 6 febbraio. Ma, stando a quanto riportato in esclusiva dall’Investigatore social Alessandro Rosica, la famiglia dell’influencer campana, grazie ad una forte azione legale, ha di fatto impedito l’ingresso di Benincasa nel loft di Cinecittà.

Stefano Fiordelisi contro l'ingresso di Gianluca Benincasa

Sin dal primo momento in cui si era sparsa la voce di un possibile approdo al Gf Vip dell’ex di Antonella, il papà di lei, Stefano Fiordelisi, aveva immediatamente palesato la sua contrarietà al riguardo attraverso un post su Instagram: “Cioè, fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica, e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in Casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in tv) e usa tecniche di approccio mentale descritto nel suo libro… Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”, aveva denunciato Fiordelisi senior.

Ad innalzare ulteriormente il clima di tensione è stato un commento di Gianluca Benincasa sotto ad un post pubblicato dall’account ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip, in cui si scagliava contro Edoardo Donnamaria definendolo “Coniglio arra*ato” e contro Stefano Fiordelisi.

Salta l'ingresso di Gianluca Benincasa

Quest’ultimo, conscio del fatto che Benincasa sarebbe realmente approdato nella Casa più spiata d'Italia, ha deciso di mettersi al lavoro con il suo team di legali con l’obiettivo di impedirne l'ingresso. E, stando a quando rivelato da Alessandro Rosica, sarebbe riuscito nel suo intento: “Ultim’ora: Gianluca Benincasa non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. La famiglia di Antonella Fiordelisi ha intrapreso forti azioni legali che hanno bloccato l’ingresso”.

Gianluca Benincasa, senza però entrare nei dettagli, ha di fatto confermato che non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip: "Ragazzi, è stato un forte stress per me quello che è successo. Mi hanno denunciato sulla base del nulla, ed hanno addirittura fatto un ordine disposto dal giudice. E' la prima volta che mi accade una cosa del genere. Per me è stato uno shock".