Sabato sera “a prova di bacio” nella Casa del Grande Fratello Vip. A turno, ogni uomo, veniva bendato per ricevere un bacio a stampo da tutte le vippone. Lo scopo? Indovinare le concorrenti al solo tocco di labbra.

Il primo a cimentarsi è stato Attilio Romita, che è riuscito ad indovinare il tocco delle labbra di due vippone, tra cui Sarah Altobello. Andrea Maestrelli, invece, è stato il meno fortunato e non è riuscito a riconoscere il bacio di Giaele De Donà, mentre Edoardo Tavassi, particolarmente indispettivo, ha pensato di essere vittima di uno scherzo. “Sono tutti uomini”, ha detto deluso.

Edoardo Donnamaria si defila

Bacio dopo pacio, gli uomini della Casa si sono divertiti a fare i nomi delle inquiline che si sono poi prestate a questa provocante attività. Edoardo Donnamaria, invece, ha preferito astenersi e restare in disparte per evitare di mettersi in situazioni che potrebbe provocare l’ira di Antonella Fiordelisi.

Luca Onestini riconosce le labbra di Nikita Pelizon

A vincere la prova finale è stato Luca Onestini, il quale è riuscito a riconoscere le labbra di quasi tutte le sue compagne, comprese quelle di Nikita Pelizon, lasciando l’influencer triestina in un grande ed inaspettato stupore.

Negli ultimi giorni, Nikita ha palesato tutto il suo malessere per il rapporto naufragato con l’ex di Ivana Mrazova. La Pelizon si è sfogata in Confessionale, confessando di nutrire ancora dei sentimenti per Onestini: “A lui viene naturale essere seduttivo, ed è normale che per me il livello di estrogeni sale. Mi fa stare male il fatto che sia stata una cosa intensa e una cosa che stava nascendo. Ma non ce la facevo più perché non mi faceva stare bene, era una cosa troppo criptica. E quindi sto male per quanto non mi piaccia che dica un sacco di bugie bianche e non mi piaccia il suo fatto di camminare come se fosse il più figo del mondo. Però, nonostante tutto, mi piace. E quindi sto ancora male. Io so che non ci troviamo a parlare e quindi sarebbe una tragedia, so che non mi piacciono un sacco di cose di lui, ma nonostante questo mi piace. Io credo che lui si trovava molto bene con me, ma mi ha sempre detto amica lasciandomi una porta aperta, perché non voleva che nel programma ci fossero queste situazioni di coppia”.