Mattinata di chiacchiere e confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli si è ritrovata in cucina con Sarah Altobello, e ha confidato alla coinquilina le sue perplessità circa un concorrente.

Oriana Marzoli: "Antonino non mi sopporta"

“Antonino (Spinalbese, ndr) non mi sopporta”, ha detto la modella venezuelana. “E’ come se gli avessi fatto qualcosa”, ha spiegato alla Altobello. Dopo la fine della breve liaison, sembra che il rapporto tra i due sia completamente naufragato. “Non gli ho fatto mai niente, lo sapete tutti”, ha proseguito Oriana, con Sarah che cerca di tranquillizzare l’amica.

Tuttavia, il pensiero della Marzoli è sempre lo stesso, e la coinquilina centra un punto fondamentale: “Lui si sente in imbarazzo. Sai, ti sei avvicinata all’amico (si riferisce a Daniele Dal Moro, ndr). Ma diventare estranei all’improvviso è brutto”. Sarah esorta Oriana a parlarne direttamente con Antonino, ma la venezuelana non ne ha minimamente intenzione. Prima della momentanea uscita dalla Casa di Spinalbese, i rapporti con lui erano gestibili, ma dal suo rientro le cose sono cambiate, ha fatto notare la Marzoli. Le due vippone convengono sulla voglia dell’hairstylist di restare in disparte e di non finire sempre al centro delle polemiche. Forse, sottolinea la Altobello, è proprio questo atteggiamento che lo spinge a tenersi lontano sia da Oriana sia da un possibile flirt con Nicole Murgia. “Se lui dicesse di sì, lei ci starebbe”, ha detto la venezuelana.

La conversazione tra le due amiche viene però interrotta dall’improvviso arrivo di Antonino, circostanza che mette in imbarazzo Oriana.