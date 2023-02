Milena Miconi lascia la Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, dopo aver appreso la notizia della morte di Alessandro Lo Cascio, suo manager, ha infatti annunciato la sua decisione di lasciare il loft di Cinecittà.

“Come faccio a stare qua dentro, non me la sento, non ce la faccio a reggere sta roba, non me la sento”. Queste le parole di Milena Miconi che, stando a quanto riferito dall’account Instagram ufficiale del reality show di Canale 5, ha lasciato “momentaneamente la Casa per motivi personali”.

A questo punto, è ipotizzabile che l’attrice parteciperà ai funerali di Lo Cascio per poi rientrare nuovamente in gioco. Oppure, altra ipotesi che resta in ogni caso valida, potrebbe anche decidere di uscire definitivamente di scena.

Alessandro Lo Cascio era uno dei manager televisivi più importanti e apprezzati d’Italia. Gestiva le carriere, tra gli altri e le altre, di Manila Nazzaro, Angela Melillo, Sandra Milo e Vincenzo De Lucia.