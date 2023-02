Nella giornata di ieri, Milena Miconi ha deciso di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice è stata raggiunta da una notizia terribile, la scomparsa del suo manager e amico Alessandro Lo Cascio, ed ha dunque deciso di lasciare il loft di Cinecittà. Come specificato dagli account social del reality show di Canale 5, quella della Miconi è un’uscita “temporanea”, quindi è ipotizzabile che, dopo aver partecipato ai funerali di Lo Cascio, tornerà nuovamente in gioco.

Nel frattempo, nelle ultime ore, è spuntata anche un’indiscrezione su Luca Onestini. Infatti, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha raccontato che l’ex tronista potrebbe presto decidere di abbandonare il programma. “A rischio uscita anche Onestini. Chiamato in confessionale, gli avrebbero detto che, dopo essersi sottoposto a degli esami, alcuni valori non sono buoni”, ha scritto Venza su Instagram.

Al momento non siamo in possesso di altre informazioni al riguardo, quindi la notizia va presa assolutamente con le pinze. Luca Onestini sembra stia proseguendo la sua avventura nel loft di Cinecittà come sempre. Ieri pomeriggio ha preso il sole in giardino ed ha chiacchierato con alcuni coinquilini e, ad oggi, non c’è nulla che lasci pensare ad una sua uscita di scena. Continueremo a monitorare la situazione e, nel caso di novità, vi terremo aggiornati.