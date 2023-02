Pensavate che nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria fosse tornato il sereno? Beh, se è così, vi sbagliavate di grosso!

Ieri sera è andata in scena l’ennesima furibonda discussione tra l’influencer campana e il volto di Forum, ma questa volta entrambi hanno davvero superato il limite. Tutto è iniziato quando Antonella ha tirato in ballo Antonino Spinalbese facendo una battuta sulle “camicie a quadri” dell’hairstylist. Davide Donadei ha chiesto alla Fiordelisi se conoscesse qualcuno che le vendesse, e lei ha riposto di sì, facendo riferimento a quelle che indossa Edoardo. Poi ha aggiunto: “Anche se pure quelle di Antonino mi piacevano”.

Apriti cielo! Donnamaria non ha apprezzato la battuta della fidanzata e ha perso completamente la testa. “Sempre con queste battute, ora non ti voglio parlare. Mi hai rotto il ca**o!”. La discussione è poi degenerata, con i due vipponi che hanno iniziato a spintonarsi e mettersi le mani addosso a vicenda. Una scena poco edificante, che ha suscitato l’indignazione de telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini e del popolo social.

I litigi tra Antonella e Edoardo sono ormai all’ordine del giorno, ma questa volta sono in tantissimi a ritenere che entrambi, oltre ad aver superato il limite, rappresentino “un pessimo esempio televisivo”. I fan del programma si aspettano che la produzione intervenga in maniera decisa affinché non si debba essere più costretti ad assistere a scene del genere. Magari già da questa sera, visto che è in programma un nuovo appuntamento serale con il Grande Fratello Vip.

In basso il video del litigio tra i due vipponi pubblicato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip.