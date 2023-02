Sembrava che dopo la tempesta degli ultimi giorni, la “complicata” relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria fosse tornata sui giusti binari. Ma per i Donnalisi basta anche una semplice sciocchezza può provocare una discussione, ed è quanto successo nella giornata di ieri.

Questa volta è stata una battuta dell’influencer campana ha suscitare la reazione furiosa del suo fidanzato. Davide Donadei, mentre si trovava in cucina con Antonella e Edoardo, ha chiesto: “Sto cercando una camicia a quadri di quelle belle. Ma tu conosci qualcuno? Sai dove trovarla?”. La Fiordelisi gli ha risposto di sì, facendo riferimento a quelle che indossa Donnamaria, poi ha aggiunto ironizzando: “Anche se pure quelle di Antonino (Spinalbese, ndr) mi piacevano”.

Antonella tira in ballo Antonino. Edoardo perde le staffe

Tutti i presenti hanno riso, compreso l’ex di Belén Rodriguez. Tutti tranne Edoardo Donnamaria, la cui espressione in volto non lasciava presagire nulla di buono. In seguito, mentre i Donnalisi stavano preparando la cena, Antonella si è avvicinata al fidanzato e gli ha chiesto se andasse tutto bene: “Era una battuta, ma ti pare? Dai, era una battuta del cavolo. Non fare così, non ho fatto niente, ho fatto una battuta su una camicia”. Il vippone, però, non ha assolutamente voluto sentire ragioni e ha più volte “invitato” la Fiordelisi ad andarsene: “Antonella, basta. Ancora che fai queste battute. Con educazione, vorrei non parlare con te”. L’influencer campana pensa di non aver fatto nulla di male, ma Edoardo ha idee diverse: “Brava, se faccio di peggio allora lasciami. Ora non ti voglio parlare. Sempre con queste battute, mi ha fatto ridere, ora mi hai rotto il ca**o!”.

Non è di certo una novità che tra Donnamaria e Spinalbese non corra buon sangue, e il motivo è proprio l’interesse che Antonella nutriva nei confronti dell’hairstylist all’inizio dell’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. Una circostanza che Edoardo non ha mai dimenticato, e che continua a fargli perdere le staffe ogni qualvolta la fidanzata tira in ballo l’ex di Belén Rodriguez.