La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, lunedì 6 febbraio, si preannuncia ricchissima di colpi di scena. Dopo cinque mesi dall’inizio del reality show di Canale 5, è giunto il momento di aprire la porta rossa a nuovi “ospiti”.

Gf Vip, questa sera tre nuovi ingressi

A fare il proprio ingresso nella Casa più spiata d’Italia saranno Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon), Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini) e Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro). Quest’ultima, nel 2019, ha vinto l’ultima edizione nip del programma, mentre la modella di origini ceche ha partecipato al Gf Vip 2.

La curiosità sta tutta nello scoprire in che modo reagiranno i vipponi ai nuovi ingressi, e soprattutto quali saranno le reazioni di Nikita Pelizon, Luca Onestini e Daniele Dal Moro, che vedranno varcare la soglia della porta rossa ai rispettivi ex. Niente da fare, invece, per Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, che è stato denunciato dai familiari dell’influencer campana, e ha dovuto di fatto rinunciare alla possibilità di entrare nella Casa. “Diventeranno ospiti, ma dormiranno a parte, in un loft a loro riservato”, ha svelato Federica Panicucci nel corso di Mattino 5.

Verrà dedicato spazio anche alla burrascosa relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, e alla possibile ship tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Al televoto ci sono quattro concorrenti: Alberto De Pisis, Davide Donadei, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. A giocarsi la permanenza nel loft di Cinecittà, stando ai sondaggi del web, saranno De Pisis e Donadei.