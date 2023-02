Sin da quando ha varcato per la prima volta la soglia della porta rossa, Nicole Murgia non ha mai nascosto di nutrire un forte interesse e una forte attrazione nei confronti di Antonino Spinalbese. L’attrice lo ha ribadito a più riprese anche durante la puntata del Grande Fratello Vip di due settimane fa e, durante il GF Game Night dello scorso giovedì, quando le è stato chiesto con quale dei vipponi trascorrerebbe una notte di passione, e lei senza indugi ha risposto: “Con Antonino, è chiaro!”. L’ex di Belén Rodriguez, dal canto suo, ha palesato un’attrazione nei confronti della Murgia, anche se, in ogni caso, non ha mai deciso di uscire definitivamente allo scoperto.

Nicole si avvicina ad Antonino. La reazione dell'hairstylist

Nelle scorse ore, durante una chiacchierata in veranda tra alcuni gieffini, Nicole si è avvicinata fisicamente a Spinabese, appoggiandosi alla spalla dell’hairstylist. Quest’ultimo, però, è apparso abbastanza contrariato, e il video che potete guardare in basso testimonia l’imbarazzo provato dall’ex di Belén in quel momento.

Le intenzioni di Nicole Murgia

Alcuni giorni fa, l’ex moglie di Andrea Bertolacci, confidandosi con Alberto De Pisis, ha svelato le sue intenzioni in merito ad Antonino: “Non sono la tipa che va a stuzzicare, è una cosa lontanissima da me. Non ho ancora modo di poter dire se Antonino potrebbe essere per me un ipotetico interesse. L’unico momento in cui io e lui siamo rimasti soli, eravamo in giardino, abbiamo parlato seriamente di qualcosa, con lui ho fatto un bellissimo discorso sui bimbi”. Parole alle quali, almeno fino ad oggi, non sono seguiti i fatti.

L’impressione è che Antonino Spinalbese stia cercando in tutti i modi di mantenersi lontano dalle dinamiche che si stanno verificando nella Casa più spiata d’Italia, motivo per il quale, almeno per il momento, risulta remota l’ipotesi che possa lasciarsi andare con Nicole Murgia.