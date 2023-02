Dopo aver assistito, nella Casa del Grande Fratello Vip, al bacio passionale di sabato sera dato a Daniele Dal Moro, sono in molti a ritenere che Nikita Pelizon nutra più di una semplice amicizia nei confronti dell’imprenditore veneto.

Lo strano racconto di Nikita Pelizon: c'entra Oriana Marzoli?

Nella giornata di ieri, l’influencer triestina, mentre chiacchierava con l’ex tronista, gli ha raccontato una storia che sembrava essere modellata su Oriana Marzoli. Mentre Daniele era sul tapis roulant, lei si è avvolta in una coperta arancione e ha iniziato a parlare di due ragazze immaginarie: “La sua compagna si ubriaca e torna a casa completamente sbronza”, racconta Nikita. “Oggettivamente sta dormendo e lei cerca di non fare rumore, ma cerca cibo e cose varie, e lascia tutto fuori senza mettere niente in ordine. Lei si sveglia e trova la sua fidanzata per terra sbragata a mangiare cose random, ed oggettivamente è ubriaca. La sua reazione?”. La risposta di Dal Moro spiazza la Pelizon: “Sai cosa? Io ne ho fatte… Ora faccio una vita tranquilla, di base. Ma ne ho combinate così tante che non mi stupisce più niente. Quindi questa è una situazione dove uno può dire qualsiasi cosa, io ne ho fatte così tante che alla fine non ci vedo niente di male”. Poi Daniele ha aggiunto: “Che faccio? Se sta dormendo controllo se respira...”. “E se c’è tutto in disordine?”, lo incalza Nikita. “Non mi da fastidio il disordine, anzi ogni tanto mi piace trovarlo il casino. Anche quando vengono degli amici a casa, mi piace lasciare tutto così e mettere a posto il giorno dopo”, ha risposto l’ex tronista. A quel punto, la Pelizon ha chiosato con un “Ok” che sa tanto di delusione.

Quello che in molti hanno pensato è che la storia raccontata da Nikita riguardasse in realtà Oriana Marzoli. I riferimenti ad una ragazza a cui piace bere e che non è molto ordinata, secondo il popolo social, sarebbero proprio indirizzati alla modella venezuelana. C’è chi ritiene che la Pelizon abbia cercato di scoraggiare il coinquilino che, al contrario, non si è minimamente scomposto.

A questo punto viene da chiedersi se Nikita voglia allontanare Daniele da Oriana perché tra le due non corre assolutamente buon sangue, oppure perché la triestina ha un interesse nascosto per l’ex tronista. Staremo a vedere.