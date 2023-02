Era inevitabile che l’ingresso di Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro, nella Casa del Grande Fratello Vip avrebbe provocato la reazione furiosa di Oriana Marzoli.

Nella notte, al termine della puntata, la modella venezuelana ha litigato pesantemente con l’imprenditore veneto perché rimasta delusa dalla confessione fatta in diretta da quest’ultimo. “Questa indecisione, io mi metto nei suoi panni, questo st*onzo. Devo sentire che dice a Nicole che si è stufato, che non vuole trovarsi più in questa situazione. Io ti ho messo in questa situazione? Ma vaf*anc*lo. Vaf*anc*lo lui, i suoi pensieri, i suoi dubbi”, ha detto Oriana sfogandosi con Luca Onestini.

La lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

La Marzoli ha raccontato che il reality le sta “abbassando l’autostima”: “Questi non mi conoscono, pensano che sono forte ma non sanno la mia storia”. Poi, quando la vippona ha raggiunto il salotto, ha trovato Daniele che giocava a biliardo con Martina Nasoni. Dopo un primo botta e risposta, i due hanno iniziato ad alzare la voce: “Hai finito di prendere per il cu*o le persone?”, ha chiesto Dal Moro. “Sei te che ogni volta che sei con me dici si sono girate le telecamere, sei al Grande Fratello no a casa tua è normale che le telecamere si girano”, ha replicato la Marzoli. “Io ti ho sempre scelto rispetto agli altri, cosa che tu non hai fatto con me, quindi quello più inca**to sono io e non piango perché non ho voglia”, ha proseguito Daniele. “Prima non provavo niente per te, ora sì”, ha ribattuto Oriana.

Oriana contro Antonino: "Sensibile di sto ca**o!"

“Tu non puoi immaginare quanto nervoso ho, non puoi immaginare. Per questo non vedo l’ora di andarmene da questo posto, ho l’ansia", ha sbottato l’ex tronista. “Non ce la faccio più, non sopporto più questo. Uno ci prova a farti cambiare idea ma se tutti i giorni io sento sempre questo, io mi sento spenta, sono così frustrata che non ce la faccio più… Io mi sono spenta, non sono così e non mi va di stare così”, ha confessato la venezuelana. Durante la discussione in salotto, Oriana Marzoli ha sbottato anche nei confronti di Antonino Spinalbese: “Ma fatti i ca**i tuoi, sei ridicolo. Fai il profondo, il sensibile, ma sensibile di sto ca**o”, ha urlato all’hairstylist.