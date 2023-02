Ivana Mrazova è tra le ex fiamme di altrettanti vipponi che durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera ha fatto il suo ingresso nella Casa. Alfonso Signorini ha invitato Luca Onestini a recarsi in passerella per incontrare una persona: “Spero che non sia Soleil, ha sfrantumato. Basta”, il commento dell’ex tronista. Ma si trattava della sua ex fidanzata.

L'incontro tra Ivana Mrazova e Luca Onestini

Come di consueto è scattato il freeze, così Ivana Mrazova ha potuto dire a Onestini tutto quello che provava: “So che non te l'aspettavi, perché mi conosci. Dato che sono la tua storia più importante, eccomi qua. Non sono venuta a romperti le scatole, ma a darti forza”. Poi ha proseguito: “Hai detto parole bellissime su di noi, ma c'è una cosa su cui non sono d'accordo: non mi risulta che dopo che ci siamo lasciati, ci abbiamo riprovato più volte. Mi fa strano perché qui ci siamo conosciuti, ci siamo visti per la prima volta, ci siamo presi la mano e siamo entrati. Ho conosciuto Luca di cui mi sono innamorata, dolce, senza polemiche”.

Luca Onestini, che a stento è riuscito a trattenere le lacrime, ha commentato: “È la donna più bella che io abbia mai visto, è un'emozione grandissima. Ho passato i momenti più belli con questa ragazza”. A quel punto Ivana ha svelato il suo segreto, l’ha abbracciato e hanno attraversato insieme la soglia della porta rossa. Luca ha preso la mano di Ivana e l’ha accompagnata a conoscere gli altri concorrenti, e Alfonso Signorini a quel punto ha fugato ogni dubbio: “Vi annuncio che Ivana da oggi è vostra ospite e resterà nella casa per un bel po'. Onestini ha quella luce negli occhi solo quando è con Ivana”.

Anche Antonino Spinalbese non è rimasto indifferente difronte all’indiscutibile bellezza della modella di origini ceche: “Lei è bellissima, perciò sta benissimo in questa Casa”. Poi ha corretto l tiro: “Sto scherzando, ho dato anche troppo”.