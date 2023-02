Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, lunedì 6 febbraio, Ivana Mrazova ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Per la modella di origini ceche si è trattato di un ritorno, visto che ha già partecipato al reality di Canale 5 nel 2017, edizione durante la quale ha conosciuto e si è innamorata di Luca Onestini. Con l’ex tronista la relazione è durata ben quattro anni e mezzo, per poi terminare nel 2021 quando si sono ufficialmente lasciati, senza mai, però, rinnegare i momenti vissuti insieme e definendosi la storia più importante l’una per l’altro.

Durante la diretta di ieri sera, Luca Onestini è stato travolto dalle emozioni. Si è recato in passerella, e lì ha incontrato Ivana Mrazova. In seguito il vippone ha scoperto che l’ex fidanzata sarebbe entrata in Casa, e a quel punto l’ha presa in braccio ed insieme hanno varcato la soglia della porta rossa. Lo sguardo dell’ex tronista faceva trasparire una forte commozione e, allo stesso tempo, la felicità di poter nuovamente convivere con quella che in più di un’occasione ha definito “la donna con la quale ha avuto la relazione più importante della sua vita”.

Luca Onestini chiede a Ivana Mazova se è fidanzata

Ciò che è evidente è che Onestini nutre ancora dei sentimenti nei confronti della Mrazova, con ogni probabilità ricambiati dalla splendida modella di origini ceche. E magari, chissà, durante la permanenza di Ivana nel loft di Cinecittà, tra i due potrebbe riaccendersi la scintilla. A tal riguardo, terminata la puntata, Luca Onestini ha iniziato ad “indagare”, chiedendo a bassa voce alla sua ex se fosse fidanzata. Ivana faceva finta di non aver capito, poi ha chiesto: “Se sono fidanzata?”. A quel punto la regia ha staccato improvvisamente l’audio e non è stato possibile comprendere il restante contenuto della conversazione.

Secondo gli utenti di Twitter, però, Ivana avrebbe detto di non essere impegnata, e dunque Luca Onestini può nutrire speranze di riconquistare il cuore della donna che ha rappresentato il più grande amore della sua vita.