Ivana Mrazova: chi è la modella appena entrata nella Casa del GF Vip?

Ivana Mrazova nasce il 1° luglio 1992 a Vimperk nella Repubblica Ceca, figlia di un ingegnere e un’ex attrice di teatro. All’età di 15 anni lascia la sua città e si trasferisce a Milano per iniziare la carriera di modella. Molto ricercata dall’alta moda italiana ed europea, nel 2012, all’età di 20 anni, esordisce in tv come valletta di Gianni Morandi al Festival di Sanremo.

Nel 2017 partecipa come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi. Qui avrà una relazione sentimentale con un altro concorrente, l’ex tronista Luca Onestini, con il quale sarà legato per quattro anni, fino al 2021. Al GF Vip si classificherà terza, dietro al suo fidanzato Onestini e al vincitore Daniele Bossari.

Nel 2018 partecipa al nuovo programma di Italia 1 90 Special, affianco a Nicola Savino, Katia Follesa e Cristiano Malgioglio.

Il post su Instagram dedicato alla sua “amichetta “ Mami

Un anno Ivana fa ha perso la sua amichetta a quattro zampe Mami. Proprio in questi giorni le ha dedicato un post sul suo profilo Instagram: “Un anno senza di Te cuoricino mio. Siamo cresciuti insieme e Tu sei stato la cosa più bella nella mia vita. Non c’è giorno che non ti pensi. La mia vita senza di Te non è come prima. Mi manchi Ti amo Mami”.

Lunedì sera, 6 febbraio, Ivana Mrazova è entrata nella Casa del Grade Fratello Vip rincontrando il suo ex fidanzato Luca Onestini. C’è speranza che il loro amore rinasca, visto che entrambi hanno dichiarato che la loro è stata la relazione più importante della loro vita?