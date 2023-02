Marco Bellavia, la scorsa settimana, è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Sheila Capriolo. I due sono stati beccati insieme mentre erano a cena in un ristorante giapponese, e il bacio passionale che si sono scambiati non è sfuggito all’obiettivo delle macchine fotografiche dei paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini.

A distanza di una settimana dalla pubblicazione di quegli scatti, Sheila Capriolo, in alcune Instagram stories, ha smascherato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, raccontando che il suo modus operandi sarebbe totalmente finto ed esclusivamente propedeutico ad apparire e a far parlare di sé.

Lo sfogo di Sheila Capriolo

“Fino ad ora sono stata zitta, però adesso basta”, esordisce Sheila. “Non solo sono stata ricercata dopo che sono uscite sul settimanale Chi le foto insieme a quel simpaticone del signor Marco Bellavia, ma mi sono anche sentita dire in prima serata al Gf Vip di essere addirittura ‘un sorcio’. Ecco, direi anche no. E aggiungerei che hai avuto (si riferisce a Bellavia, ndr) pure il coraggio di chiedere scusa a una donna (Pamela Prati, ndr) che non ti interessa più. Ma non solo. Una storia che tra voi due, peraltro, non è mai esistita e questo lo sappiamo. Dunque, tu che parli tanto di strumentalizzazione, ci sono persone dietro di te che chiamano i giornali per dire di essere stata abbandonata da te per fare interviste e per uscire da tutto questo al meglio. Pena, soltanto pena”.