Marco Bellavia ha già archiviato la love story con Pamela Prati. L’ex conduttore di Bim Bum Bam, infatti, è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Sheila Capriolo.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha pubblicato gli scatti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip mentre bacia la sua nuova fiamma, attrice e conduttrice televisiva. Il timoniere del reality di Canale 5 aveva anticipato il gossip già durante la puntata del 30 gennaio, e Pamela Prati aveva commentato: “Vedi, ti rendi conto? Ma è una sola”.

Marco Bellavia e Sheila Capriolo sono stati beccati insieme mentre erano a cena fuori in un ristorante giapponese, dove spesso l’ex vippone va a mangiare in compagnia del figlio. Il bacio passionale tra i due non è sfuggito all’obiettivo delle macchine fotografiche dei paparazzi di Chi: i due si baciano sia all’interno del locale che in strada.

Durante la puntata del Gf Vip del 30 gennaio, Alfonso Signorini si era avvicinato a Marco Bellavia e Pamela Prati per ricevere aggiornamenti in merito alla loro liaison. “Non sa corteggiare”, aveva commentato l’ex soubrette de Il Bagaglino, prima di ricevere la notizia dell’uscita del bacio passionale con Sheila Capriolo. “Ma è una mia amica da trent’anni”, ha risposto Bellavia. “Vedi, ti tendi conto? Ma è una sola”, ha proseguito Pamela. “E’ una sola questa foto”, ha concluso l’ex vippone.