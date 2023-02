Martina Nasoni è entrata come “ospite” nella Casa del Grande Fratello Vip insieme a Ivana Mrazova e Matteo Diamante. Alcuni vipponi, incuriositi dalla storia dell’ex di Daniele Dal Moro, le hanno chiesto di parlare della canzone a lei dedicata. E ciò fornisce lo spunto anche per raccontare i retroscena sulla sua malattia.

La malattia di Martina Nasoni

Si tratta di una patologia ereditata dalla madre a cui, purtroppo, al momento non esiste soluzione. Va tenuta sotto controllo, ma non è curabile. Martina racconta che alle volte si sente dentro di sé una rabbia che la spinge a chiedersi per quale motivo sia successo proprio a lei. Una domanda a cui non c’è risposta, ma solo accettazione. Vivere una malattia può essere un grande insegnamento, e la Nasoni si sente fortunata, l’importante è monitorare costantemente la situazione. I vipponi ascoltano Martina in silenzio e con la massima attenzione, e alcuni di loro sostengono che c’è solo da imparare dall’incredibile forza della vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip.

Martina Nasoni e l'incontro con Irama

Martina Nasoni è nata a Terni, cittadina dell’Umbria, il 4 aprile 1998. È specializzata in tatuaggi, ma subito dopo gli studi ha intrapreso il percorso di modella partecipando anche a Miss Italia, arrivando alle semifinali di Jesolo. Il Grande Fratello 16 è stata la prima esperienza in televisione, culminata con la vittoria e la pubblicazione di un libro “Questo cuore batte per tutte e due”, nel quale racconta proprio la sua storia. Martina Nasoni, all'età di 12 anni, ha scoperto di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica. L'impianto di un pacemaker le ha consentito la normalizzazione del battito cardiaco. Irama e Martina Nasoni si erano incontrati in Salento, lei gli rivelò la sua storia così l’artista ha potuto ispirarsi per il brano "Cuore di latta".