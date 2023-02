Oriana Marzoli e Nicole Murgia si sono divertite a stilare una classifica sugli uomini più belli della Casa del Grande Fratello Vip. L’argomento è stato trattato durante la puntata del 6 febbraio, quando è stata mostrata la graduatoria stilata dalla modella venezuelana e dall’attrice romana.

La clip si apre con Nicole che, guardando Antonino giocare a calcio in giardino con indosso i pantaloncini, esclama: “Devo dire che oggi è un ottimo risveglio. Finalmente un po’ di testosterone, va”, dice la Murgia rivolgendosi ad Oriana. “Antonino in calzoncini e t-shirt bianca mi fa partire l’ormone”. “Vero, è un bel falco”, commenta la Marzoli.

La classifica di Nicole Murgia e Oriana Marzoli

“Oggi abbiamo deciso di fare un bel ranking dei…”, esordisce la venezuelana. “… bonazzi della Casa”, completa la frase Nicole. “Ultimo, solo per questioni anagrafiche, il nostro buon Attilio Romita. Troppo maturo”, commenta Nicole. “Penultimo posto Davide Donadei, ‘il bello che non balla’. Poi c’è Edoardo Donnamaria: ha i suoi pregi ovviamente, però non… Edoardo Tavassi, sa di maschio. Andrea Maestrelli: tranquillo e pacato, molto a modo. Al terzo posto il buon Daniele Dal Moro: faccia bellissima ma troppi problemi. Al secondo posto il nostro Luca Onestini: extra faigo! Mi piace da morire come si veste. E vince clamorosamente mister Antonino Spinalbese”. “Abbiamo voglia! Si vede e si sente”, ha chiosato Oriana Marzoli.