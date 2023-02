Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la fine della loro storia d’amore, datata 2021, la modella ceca e l’ex tronista si prendono un momento per rievocare ricordi di un passato felice e lontano.

Ivana rimprovera Onestini

I due fanno un viaggio lungo cinque anni, che li riporti agli albori della loro relazione. Ormai si conoscono a fondo, non celano segreti e non si nascondono nulla. Proprio in virtù di ciò, Ivana si sente in dovere di fare una puntualizzazione ad Onestini. Ha notato che il vippone ha un buon rapporto con diversi coinquilini, ma ciò non toglie che sia particolarmente nervoso. A Luca, alcuni comportamenti falsi ed ipocriti non piacciono, e per questo non riesce a tacere e finisce per litigare.

L’unica persona con la quale è riuscito ad essere sempre calmo è la Mrazova, ma quest’ultima minimizza: in fondo è impossibile discutere con lui perché non consente mai il contraddittorio. Ivana consiglia ad Onestini di essere meno bellicoso e di divertirsi di più. La modella ritiene che tutti i concorrenti sono ossessionati dalle clip e dalle dinamiche, e non concedono abbastanza spazio all’allegria e alle frivolezze. Luca Onestini, però, non riesce a tacere: a lui piace scherzare e giocare, ma si rifiuta di rimanere indifferente davanti alle persone che prima sparano a zero uno sull’altro, e poi fanno finta di niente e si abbracciano. “E’ una cosa che mi succhia le energie”, dice con un senso di rassegnazione. Per Ivana è giusto che risponda ma senza gettare benzina sul fuoco.

La lettera di Ivana Mrazova

Il vippone, poi, parla della lettera che l’ex fidanzata gli ha inviato e delle sensazione che ha provato nel leggerla. Onestini svela che sperava con tutto il suo cuore che Ivana entrasse nella Casa, ma al contempo non voleva illudersi e placava l’entusiasmo. Fa i complimenti alla Mrazova, perché vede una luce diversa in lei: “Tu devi splendere”, le consiglia. La modella sta provando a ricostruire se stessa giorno dopo giorno. La complicità tra i due ex fidanzati è evidente, e nonostante non siano più una coppia continuano a volersi bene .