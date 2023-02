Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera, mentre Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese si trovavano in cortiletto hanno iniziato a sentire una vibrazione molto forte provenire dall’interno del van, e hanno immediatamente ipotizzato che si trattasse di un cellulare.

“Non è vero ragazzi, questa è la vibrazione di un cellulare. Edo, ti prego, troviamolo”, ha detto Dal Moro a Tavassi. I vipponi hanno poi iniziato a cercare lo smartphone nel van ma senza successo, così hanno deciso di abbandonare le ricerche.

Sui social, intanto, il video è diventavo virale e in molti hanno ipotizzato che la vibrazione potesse essere collegata al presunto cellulare in possesso di Antonino. Alcuni giorni fa, infatti, durante uno sfogo, Oriana Marzoli aveva svelato che l’hairstylist, mentre si trovava in ospedale, avrebbe violato il regolamento che impedisce di avere contatti con l’esterno utilizzando uno smartphone. Ma non solo. Infatti, la “reina” venezuelana, avrebbe detto che Spinalbese avrebbe portato il telefono anche all’interno della Casa. In quell’occasione la regia aveva abbassato immediatamente l’audio del microfono, ma i telespettatori erano comunque riusciti a comprendere il senso del discorso.