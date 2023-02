Nelle ultime settimane, Antonino Spinalbese è parso particolarmente estraneo alle dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip. Il pensiero fisso dell’hairstylist è, da sempre, la piccola Luna Marì, ma adesso la distanza dalla figlia inizia a pesare sempre di più con il passare dei giorni.

Antonino: "Non mi aspetto di avere altri figli"

L’ex di Belén Rodriguez ha più volte sottolineato che la sua priorità è rendere la figlia felice ed evitarle qualsiasi sofferenza. Per questo, si dice anche dubbioso sulla possibilità di avere altri figli: “Spero di trovare una donna ovviamente, ma la mia famiglia sono riuscito a costruirla, non mi aspetto di avere altri figli. E’ come se avessi una sorta di gelosia”, dichiara il vippone.

Antonino teme di non poter dare le giuste attenzioni a sua figlia qualora nascesse un fratellino o una sorellina e, volendo concentrare tutte le sue attenzioni e il suo amore su Luna Marì, si dice disposto a rinunciare all’idea di diventare nuovamente padre: “Non riuscirei a crescerlo nella stessa maniera, avrei sempre una mancanza per chi non vive con me in Casa”.

Il pensiero di Attilio Romita

Attilio Romita interviene portando la sua esperienza: “Ho sempre pensato di non essere sufficientemente generoso, altruista, volevo vivere la mia vita senza il dovere di dover sempre dare attenzioni”, dice il giornalista invitando Spinalbese a non dare per certe le sue convinzioni. “Una figlia poi l’ho fatta, ed è la cosa più bella”, aggiunge Attilio.

Ma Antonino, almeno per il momento, sembra certo del suo futuro: “E’ come se mia figlia fosse il mio cuore e non volessi condividerlo”, dice, sottolineando quanto l’arrivo di Luna Marì gli abbia cambiato la vita in meglio”.