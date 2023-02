L’appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip raddoppia. Il reality di Canale 5, infatti, dopo la puntata di lunedì 6 febbraio, andrà in onda anche questa sera, giovedì 9 febbraio.

Le anticipazioni della puntata del 9 febbraio

Le anticipazioni in merito alla puntata di questa sera riguardano i primi giorni nella Casa di Martina Nasoni, Ivana Mrazova e Matteo Diamante, entrati nel corso della puntata di lunedì. Una delle novità più interessante riguarda l’ex di Nikita Pelizon, protagonista di un acceso confronto con Luca Onestini. Il suo ingresso ha portato addirittura l’ex tronista ad abbassare il muro da lui eretto nei confronti dell’influencer triestina, decidendo di metterla in guardia sulle reali intenzioni del suo ex fidanzato che, secondo Onestini, sarebbe entrato nella Casa non per Nikita ma per la visibilità. Inoltre, Matteo si è reso protagonista di una rivelazione alla Pelizon, confessandole di non averla mai dimenticata, circostanza che ha destabilizzato e non poco la vippona.

Entra Francesco Chiofalo?

Questa sera potrebbe anche verificarsi un clamoroso colpo di scena. Saltato l’ingresso di Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, in seguito ad un esposto in cui la famiglia dell’influencer campana lo accusa di stalking, Alfonso Signorini avrebbe un altro asso nella manica. Si tratta di Francesco Chiofalo, altro ex fidanzato di Antonella, che potrebbe approdare nel loft di Cinecittà, anche se non è ancora chiaro se lo farà solo per un confronto o in qualità di ospite. Se l’ingresso di “Lenticchio”, in un senso o nell’altro, dovrebbe concretizzarsi, sarebbe una doccia gelata per la Fiordelisi e Edoardo Donnamaria i quali, dopo settimane di tensione, hanno finalmente ritrovato un barlume di serenità.

Il televoto

Nel corso della puntata di questa sera, inoltre, ci sarà anche l’appuntamento con il televoto, che sancirà quale concorrente si unirà a Nikita Pelizon nel televoto del prossimo lunedì che sancirà un’eliminazione. In nomination sono finiti Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Luca Onestini, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello. Stando ai sondaggi del web, i favoriti sono l’ex di Belén Rodriguez e l’ex tronista, capaci di assestarsi rispettivamente al 30 e al 25 per cento. Bene anche la Altobello con il 20 per cento, mentre sono maggiormente a rischio Romita e Donnamaria, fermi rispettivamente al 13 e 12 per cento.