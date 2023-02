Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Luca Onestini si ritrovano a commentare l’ingresso di Ivana Mrazova nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’ex tronista è più felice che mai di poter condividere alcuni giorni con la sua ex fidanzata. A prescindere di come siano andate le cose tra loro, i due sono legati da un affetto profondo e le parole di Onestini lo dimostrano: “Non potete capire la mia gioia nel vederla stare così”, racconta il vippone, che dice di aver finalmente rivisto in Ivana il sorriso e la gioia che, nell’ultimo periodo della loro relazione, erano spariti a causa dei numerosi problemi che la modella ceca stava affrontando.

Onestini su Ivana: "Lei è così bella..."

“Vedo di nuovo quella luce che ha lei, e questo mi fa super felice”, aggiunge Luca, che si commuove. Onestini sembra avere solo parole di stima e affetto nei confronti della sua ex fidanzata: “Lei è così bella, ma secondo me non se ne rende neanche conto. Non l’ho mai sentita parlare male di una persona, invidiare… mai”.

Dopo aver parlato di una breve relazione di Luca avuta dopo la fine della storia con Ivana, Oriana Marzoli decide di andare dritta al punto: “Torneresti con lei?”. “Noi due siamo stati male, non so se possiamo fare una roba del genere”, risponde Onestini, il quale non sembra essere sicuro di poter dimenticare il dolore della rottura e le problematiche del loro passato.