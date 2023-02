Nelle ultime ore, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo, è intervenuto nella polemica riguardate la relazione tra l’influencer campana e Gianluca Benincasa. Quest’ultimo ha spiegato in alcune Instagram stories la vicenda relativa al suo mancato ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Lo sfogo di Francesco Chiofalo

“Lenticchio”, dal canto suo, ha condiviso un duro sfogo sui social, sostenendo che quanto detto da Benincasa, a suo dire, corrisponde al vero. “C’è poco da pensare, Gianluca ha detto la verità, quella che tutta Salerno e le persone che li conoscono sanno, compreso il sottoscritto. Infatti lo dissi subito appena lei entrò nel programma dichiarandosi single, ma in realtà erano super fidanzati, e lei fingeva di essere single con la complicità di lui solo per entrare al Gf Vip. E lui ha sbagliato a essere suo complice perché si è forzato per amore di lei a fare questo teatrino che non voleva fare. E dissi anche a lui la stessa cosa a settembre quando iniziò il reality. Ma non mi diede ascolto, volle continuare a reggerle il gioco. Adesso, finalmente, ha detto la verità. Verità che fino ad ora aveva preferito tenere per sé nella speranza di tenersi buona Antonella una volta uscita dalla Casa. Ma adesso che ha capito che tutto è perduto, ha gettato la maschera e ha detto tutta la verità. Mi dispiace, perché è un bravo ragazzo e ha sofferto molto tutto questo teatrino. Anche secondo me ha sbagliato a farsi strumentalizzare e usare così. Ma penso si sia pentito amaramente di essere stato suo complice in tutto questo. Io al posto suo non l’avrei mai fatto".