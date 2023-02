Gianluca Benincasa non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi, la scorsa settimana, era già in quarantena prima di fare il suo ingresso nel loft di Cinecittà, ma all’ultimo è stato costretto a rinunciare a causa di una denuncia per stalking sporta dai familiari dell’influencer campana.

Dopo che, durante la puntata del 6 gennaio, l’ex schermitrice ha ammesso di preferire l’ingresso di Benincasa a quello di Francesco Chiofalo, sul web si era fatta largo l’ipotesi che Gianluca fosse stato in qualche modo “scagionato” dalle accuse. C’è anche chi sosteneva che l’ex della Fiordelisi potesse entrare questa sera stessa (c’è in programma una nuova puntata del Gf Vip). Ma le cose non stanno così. A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso Gianluca in alcune Instagram stories.

Lo sfogo di Gianluca Benincasa

“Non ci sarà nessun ingresso e confronto, non posso dare questa soddisfazione. C’è un esposto contro di me come stalker, che è una cosa imbarazzante”, ha ammesso Benincasa. Durante il suo sfogo, l’ex di Antonella Fiordelisi ha raccontato di aver vissuto quella che è accaduto come una grandissima sconfitta per la tv. I suoi attacchi, però, non sono rivolti ad Alfonso Signorini e agli autori del reality, i quali, gli sono sempre venuti incontro. Bensì a Stefano Fiordelisi, papà della vippona, che “una mattina si è svegliato e ha deciso di dare dello stalker ad un altro individuo”. Benincasa ha poi concluso dicendo che non si arrenderà e che continuerà a lottare affinché la verità venga a galla.