Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo la furiosa lite con Martina Nasoni, Daniele Dal Moro si isola in camera con Oriana Marzoli, e i due si confrontano sulle rispettive discussioni avute con l’ex gieffina.

Daniele Dal Moro: "Martina non è mai stata la mia ragazza"

L’imprenditore veneto non riesce più a domare la sua collera e si lascia sfuggire ad una rivelazione shock: “Martina non è mai stata la mia ragazza”. “Questa cosa già inizia a piacermi di più”, afferma divertita la modella venezuelana, che cerca di comprendere i dettagli del rapporto con l’ospite: “Tutte queste scenate così?”.

L’ex tronista spiega che tra lui e Martina non c’è mai stata una vera storia d’amore. Si sono frequentati per un certo periodo, si sarebbero visti, in totale, una dozzina di volte. Poi nulla più, il rapporto non si è mai trasformato in amore, e non si sarebbe mai trasformato nella relazione raccontata dalla Nasoni, afferma il vippone. Oriana, però, si dice ancora dubbiosa. Secondo lei, infatti, Martina prova ancora qualcosa per Daniele e non riuscirebbe a tenerlo nascosto. Un’osservazione che non frena Dal Moro nel suo moto di rabbia, continuando a rimuginare ed esprimere il suo distacco dalla Nasoni.

Lo sfogo di Martina Nasoni

Nel frattempo, quest’ultima, si rifugia in zona beauty dove sfoga il suo risentimento a Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. “Non ho visto che vi siete comportati in modo che potessero dare fastidio ad Oriana”, sostiene l’influencer triestina. Martina ribadisce che la sua è un’intenzione preventiva, dopo aver assistito alla rabbia di Oriana e alle discussioni con Daniele, non vuole ricaderci: “Se lui sta bene lì dove sta, chi gli ha detto di non farlo?”. Tuttavia, il rammarico maggiore dell’ex gieffina è di non essere stata compresa da una persona che credeva di conoscere e con la quale ha condiviso diversi momenti felici.

Ciò che ha lasciato perplessa Martina è il cambiamento repentino di Daniele, che prima era arrabbiato con Oriana e poi vi ha trascorso tutto il giorno insieme tra baci e coccole. “Lui ha sicuramente sbagliato a risponderti così, come è normale che tu avverta confusione”, dice Nikita, comprendendo le ragioni di entrambi. Poi, però, cerca di difendere l’amico: “Lui l’ha detto che è nervoso, gli pesano questi cinque mesi”. Martina, però, non riesce a comprendere dove sia finita la persona che conosceva e tutte le brutte parole dette, i modi bruschi e la rabbia. I pensieri espressi da Dal Moro l’hanno ferita.

“E’ il motivo per cui vi siete lasciati?”, chiede la Pelizon. E, davanti alla risposta affermativa di Martina, Nikita aggiunge: “Allora non è niente di nuovo. Ci vuole del tempo”.