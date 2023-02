Durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 9 febbraio, Alfonso Signorini aveva chiesto ad Oriana Marzoli se fosse sicura di aver definitivamente archiviato la conoscenza con Daniele Dal Moro. Non è la prima volta che la modella venezuelana ha dichiarato di aver chiuso con l’ex tronista per poi tornare nuovamente sui suoi passi e riavvicinarsi a lui.

L'incoerenza di Oriana Marzoli

Ma la “reina” questa volta è stata inamovibile, sostenendo di aver messo la parola fine alla possibile ship con l’imprenditore veneto. Beh, diciamo che le cose non stanno esattamente così. Al termine della puntata, infatti, Oriana, dopo un confronto chiarificatore con Daniele, è finita nuovamente tra le sue braccia come se nulla fosse accaduto o come se negli ultimi giorni non si fossero insultati a vicenda. Eppure Alfonso Signorini le aveva chiesto più volte se fosse sicura della decisione assunta, e la Marzoli, ferma sulle sue posizioni, aveva detto che mai si sarebbe potuto verificare un riavvicinamento con Dal Moro, soprattutto in virtù dell’ingresso di Martina Nasoni. Alla faccia della coerenza! Ma tant’è, al cuore non si comanda.

Il riavvicinamento tra Oriana e Daniele

Questa mattina, curiosa di scoprire cosa fosse accaduto nella notte tra gli Oriele, Sarah Altobello ha chiesto informazioni ad Oriana. La “bebe” ha raccontato di aver avuto una lunga conversazione con Daniele che si è conclusa pacificamente. “Adesso ho capito che lui non vuole più niente con Martina”, ha commentato la Marzoli, dicendo di aver avuto rassicurazioni al riguardo. Nonostante ciò, però, ha ammesso di essere preoccupata perché Daniele non riesce ad andare avanti nella loro conoscenza a causa di quanto accaduto nei primi mesi all’interno della Casa. In sostanza, la solita solfa, che onestamente inizia anche a stufare.

“Si è lasciato andare, è tanta roba”, commenta Sarah, felice per il riavvicinamento tra i due vipponi. “A me questo ragazzo interessa, non è che mi interessa solo per restare qui. Mi piace”, ha concluso la modella venezuelana.