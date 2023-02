Matteo Diamante e Nikita Pelizon indagano i motivi della loro rottura. I due hanno avuto una relazione che, tra alti e bassi, è durata circa sette anni, e adesso si sono ritrovati nuovamente nella Casa del Grande Fratello Vip.

Le lacrime di Matteo Diamante

Matteo confessa tra le lacrime di essere ancora innamorato di Nikita, ma l’influencer triestina dice di non provare più niente per il suo ex, se non affetto e rispetto. La Pelizon ritiene che la loro storia d’amore sia finita per mancanza di comunicazione: l’attrazione fisica c’era, ma non poteva in alcun modo sopperire all’assenza di dialogo.

Quando erano ancora fidanzati, Nikita sarebbe voluta andare a convivere con Diamante ma, all’epoca, quest’ultimo non si sentiva pronto. Matteo, però, smentisce questa tesi: le aveva detto di non affrettare le cose, di non vivere da sposati. Ma, secondo Diamante, la sua ex non fa che dare un’interpretazione sbagliata in merito a determinate situazioni. Il lavoro da PR di lui, insieme alla propensione di guardare le altre donne, hanno portato la coppia alla rottura. A mettere la parola fine alla relazione una serie di messaggi pubblicati sui social da parte di Matteo. I post traboccavano di parole sprezzanti e accusavano Nikita di essere una donna poco seria. Lei aveva avuto un flirt con un altro ragazzo, è vero, ma non era andata oltre. Il vero problema sono state le offese pubbliche.

Diamante, ascoltando queste parole, si innervosisce e termina la conversazione. “Riprenderemo a parlato quando sarò più calmo”, dice l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Sebbene Nikita e Matteo siano legati da un profondo affetto, ad oggi appare molto improbabile un nuovo inizio come coppia.