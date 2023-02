E’ tempo di confidenze per Martina Nasoni nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ospite intrattiene una lunga conversazione con Sarah Altobello, al quale riesce a tirare fuori il lato più emotivo della ragazza.

Martina ripensa alla difficile storia d’amore avuta con Daniele Dal Moro. Dice di voler pensare solamente a sé stessa, e non crede di essersi comportata male con l’ex tronista, dandogli solo un consiglio da amica. Martina dice di averlo trovarlo cambiato, quasi non lo riconosce più.

Martina Nasoni in lacrime per Daniele Dal Moro

La Nasoni ripensa al passato e al continuo tira e molla nella relazione con Daniele. Era difficile stare insieme per via delle numerose discussioni ma, allo stesso tempo, si sentiva legata a lui da un sentimento forte e inspiegabile. Lo vedeva simile a lei, ma gestire le sensazioni che provava era difficilissimo. Il fatto che, in quel momento della sua vita, Martina fosse spesso in giro per l’Italia, ha contribuito ad allontanarli: “Ho preferito concentrarmi sul lavoro. Quella era la mia rinascita”, dice la Nasoni che non poteva non cogliere determinate opportunità. Qualche lacrima inizia a scendere sul suo volto, e Sarah prova a consolarla. Ad oggi, in ogni caso, non si pente di quanto ha fatto, ma si è resa conto che entrambi davano più importanza a sé stessi che alla coppia.

“Sarò sempre qua per fare in modo che lui sia felice”, dice Martina che, per quanto voglia bene a Daniele, ha capito che è giusto lasciarlo andare.