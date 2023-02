Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, giovedì 9 febbraio, c’è stato un acceso confronto tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni. L’ingresso di quest’ultima ha contribuito ad allontanare la modella venezuelana e Daniele Dal Moro che, al termine della diretta, hanno avuto un nuovo confronto.

In seguito, l’ex tronista ha fatto una rivelazione sul suo rapporto con la Nasoni, svelando che mentre lui si trovava a Uomini e Donne, Martina si recava a Verona e si fermava a dormire in hotel a sua insaputa. Una circostanza che non veniva vissuta bene da Daniele in quanto, nonostante lui ne fosse all’oscuro, temeva che potesse avere ripercussioni sulla sua permanenza nel dating show condotto da Maria De Filippi.

La rivelazione di Daniele su Martina Nasoni

“Quando ero sul trono ci sono delle cose che non si sanno nemmeno… Martina veniva a Verona, mi dormiva nelle camere degli hotel di fianco, io chiamavo quelli della redazione e gli chiedevo ‘Cosa devo fare?’, perché avevo l’ansia di entrare. Ma non per il problema di Martina o perché avessi paura di parlare con lei, ma perché avevo paura di comportarmi male”.

Oriana Marzoli è rimasta sorpresa dalla rivelazione di Daniele, e ha detto che al posto suo avrebbe avuto paura sapendo di essere seguita da un suo ex.