Dopo aver discusso con Matteo Diamante, il quale le ha confessato di essere ancora innamorato di lei, Nikita Pelizon si ritrova in veranda con Martina Nasoni, a cui racconta alcuni dettagli sulla storia avuta con il suo ex fidanzato.

Nikita Pelizon chiude al ritorno di fiamma con Matteo Diamante

La relazione è durata, tra alti e bassi, ben sette anni, ma negli ultimi tempi l’influencer triestina si era resa conto di non rappresentare più una priorità per Matteo. Non la metteva al primo posto e non le dava le giuste attenzioni, rispondendole di rado ai messaggi che lei gli inviava. Ferita e delusa da Diamante, Nikita non ha potuto che cedere ai corteggiamenti di un altro uomo. Sa di aver sbagliato, ma è stata solo una reazione ai comportamenti dell’allora fidanzato. E’ grata a Matteo per ciò che ha fatto per lei: grazie a lui, infatti, è cresciuta, diventando la persona che è adesso. Ma ormai i suoi sentimenti si sono esauriti e la passione si è definitivamente spenta: “Non mi fa lo stesso effetto che mi faceva l’anno scorso”, ammette la Pelizon con rammarico. Nikita si dice contenta di avere il suo ex accanto a lei nella Casa del Grande Fratello Vip, è come se fosse affiancata da un parente, ma ormai non vede assolutamente un futuro con lui, e non pensa sia possibile una ripartenza. Sarebbe più vantaggioso, sostiene la vippona, utilizzare il tempo che passeranno insieme per ricostruire un rapporto civile e rispettoso, piuttosto che provare ad essere nuovamente una coppia.

Martina Nasoni ascolta la coinquilina e la asseconda: “L’importante è guardarsi dentro ed essere sinceri con sé stessi. Devi capire cosa voi davvero”, dice l’ex di Daniele Dal Moro. Nikita sembra convinta, e ormai ha capito cosa desidera da una relazione e di quale persone circondarsi. Matteo Diamante accetterà la decisione inamovibile di Nikita Pelizon o farà di tutto per riconquistare il suo cuore?