Oriana Marzoli, per la prima volta da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato la storia d’amore con Eugenio Gallego, suo ex fidanzato con il quale ha vissuto una tormentata relazione.

Alfonso Signorini ha convocato la modella venezuelana in super led, e dopo averla pungolata più volte, la venezuelana si è decisa a “vuotare il sacco”, anche se avrebbe preferito restare in silenzio. Ma quanto ha appreso che quanto accaduto tra lei e il suo ex era ormai diventato di dominio pubblico, ha deciso di raccontare la sua versione della storia.

Oriana Marzoli finisce in carcere

“Durante una serata, lui era sparito perché come sempre andava a cercare donne. Quando siamo tornati a casa, lui mi ha preso il telefono, io ho preso il suo e ho trovato tantissime cose. Ho chiamato mia madre per chiederle di chiamarlo e dirgli di andarsene da casa mia perché non volevo stare con lui. Mia madre ha chiamato e, visto che lui non rispondeva, si è spaventata e ha chiamato la polizia. Sono venuti a casa e abbiamo trascorso la notte in prigione”.

Oriana sull'ex Eugenio Gallego: "Ero innamorata, ma adesso non mi manca"

“Ma tu gli hai dato un morso?”, ha chiesto Alfonso Signorini. “Non sono pazza, lui si è comportato in un certo modo e io ho risposto. Ho dato tutto a questa persona. Quella notte, mi ha tagliato le mutande”, ha raccontato Oriana. La “reina” ha chiarito di aver superato quella storia d’amore e di non avere alcuna intenzione di tornare insieme al suo ex: “Se tornasse da me? Non voglio tornare con lui. Dicono che è ricco ma in realtà sono i suoi genitori e non mi interessa. Ero molto innamorata di lui, adesso non mi manca. Ci siamo lasciati amandoci tantissimo, so che anche lui mi amava tanto anche se mi tradiva. Gli auguro una bellissima vita”.